Visite nocturne de l’exposition temporaire : « Alix. Destination Vesunna » Vesunna Site-musée Gallo-romain de Périgueux, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Périgueux.

**Accès libre à l’exposition « Alix. Destination Vesunna »** Né le 25 septembre 1921, Jacques Martin, l’un des plus célèbres auteurs de bande dessinée, aurait fêté ses 100 ans cette année. Pour lui rendre hommage, cette exposition sur la série Les Aventures d’Alix (créée dans Le journal de Tintin en 1948) est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’œuvre du créateur de l’un des personnages les plus connus de la bande dessinée de la seconde moitié du XXe siècle. Alix, dont les aventures se déroulent sur 39 tomes, est un jeune esclave gaulois adopté par les Romains. Il deviendra ami de César puis sénateur au 1er siècle avant J.-C. Jacques Martin et les collaborateurs qui ont poursuivi son œuvre, ont étudié minutieusement les travaux d’historiens et dialogué avec les archéologues pour restituer le plus fidèlement possible l’Antiquité. L’exposition met en miroir l’œuvre de Jacques Martin et la ville gallo-romaine de Vesunna. * Echanges avec l’équipe de conservation sur les différents modes de restitution de l’archéologie. * Livret-jeu pour les familles, sur l’exposition. * Livret-jeu pour les familles, sur le musée.

Du 2 juillet au 28 novembre 2021

Vesunna Site-musée Gallo-romain de Périgueux Parc de Vésone, 20 rue du 26e R.-I., 24000 Périgueux Périgueux Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:00:00