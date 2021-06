Digne-les-Bains Maison Alexandra David-Neel Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains Visite nocturne de l’exposition : « Mandalas et cercles de protection du bouddhisme tibétain » Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

A l’occasion de la Nuit des Musées, la Maison Alexandra David-Neel vous propose une visite inédite de sa nouvelles exposition temporaire « Mandalas et cercles de protection du bouddhisme tibétain ». Vous découvrirez une sélection de mandalas tibétain peints sur toiles, prêtés par le Musée National des arts asiatiques de Guimet de Paris, ainsi que des charmes de protection, de forme circulaire, ramenés par Alexandra David-Neel de ses voyages. Support de méditation, ces diagrammes sont consacrés à diverses déités du panthéon bouddhique. Cette visite sera l’occasion de découvrir les divinités du bouddhisme tibétain, ainsi que ces schémas circulaires qui occupent une grande place dans le symbolisme universel. Les visites se limitent à 15 participants, ont lieu toutes les 30 minutes et débutent à 20h00 devant la dernière salle du musée (merci d’attendre devant la porte, votre guide viendra vous chercher). ⚠️ Merci de noter que si le musée et le jardin Yongden sont ouverts à la visite, la villa de l’écrivain ferme à 18h00.

Visite guidée sans inscription. Chaque visite est limitée à 15 participants.

