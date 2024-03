Visite nocturne de l’exposition Laurent NOEL « Preuves de vie » Quai Lamartine Mâcon, samedi 13 avril 2024.

Laurent NOËL y évoquera la « fabrique », c’est-à-dire l’origine de ce travail, son développement, les techniques employées, etc. Il montrera à cette occasion des carnets d’atelier, des travaux préparatoires, des brouillons, des matrices ayant servi à imprimer des estampes, etc. Également auteur, il lira au cours de la soirée quelques textes se rapportant aux œuvres exposées.

Et bien sûr il engagera avec les visiteurs un échange informel autour de l’art. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Quai Lamartine Galerie Mary-Ann

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté atelierlaurentnoel@gmail.com

