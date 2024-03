Visite nocturne de l’exposition « Alberto Giacometti / Hiroshi Sugimoto : En Scène » à l’Institut Giacometti Institut Giacometti Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite nocturne de l’exposition « Alberto Giacometti / Hiroshi Sugimoto : En Scène » à l’Institut Giacometti Visite nocturne de l’exposition « Alberto Giacometti / Hiroshi Sugimoto : En Scène » à l’Institut Giacometti Samedi 18 mai, 18h00 Institut Giacometti Evénement gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Visite nocturne de l’exposition « Alberto Giacometti / Hiroshi Sugimoto : En Scène » à l’Institut Giacometti

En 2013, le MoMA de New York invite Hiroshi Sugimoto à photographier les chefs d’œuvre du Jardin de sculpture du musée. Cette commande suscite la naissance de la série Past Presence. Photographiant la Grande Femme d’Alberto Giacometti, en plein jour puis au crépuscule, Sugimoto rattache cette dualité du fantastique qui nourrit les pièces du théâtre nô, forme traditionnelle de la scène japonaise, où se rencontrent morts et vivants.

Organisée autour de la reconstitution d’une scène de nô, l’exposition présentée à l’Institut Giacometti mettra en évidence la proximité des recherches des deux artistes, où dialoguent apparitions et réalité.

Cette exposition qui fait référence au théâtre sera animée par une sélection de sculptures parmi les plus emblématiques d’Alberto Giacometti, de photographies et de films de Hiroshi Sugimoto ainsi que de masques nô anciens de la collection de l’artiste.

Visite gratuite, sans réservation

Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France +33 1 87 89 76 77 http://www.institut-giacometti.fr L’Institut est le lieu de référence pour l’œuvre de Giacometti consacré aux expositions, à la recherche et à la pédagogie.

D’une superficie de 350 m2, l’Institut Giacometti se situe au 5 rue Victor Schœlcher dans le 14ème arrondissement, quartier de Montparnasse où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière.

II est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés et réaménagés.

De manière permanente, l’atelier reconstitué d’Alberto Giacometti composé de son mobilier, d’objets personnels, de murs peints par l’artiste et d’œuvres, pour certaines encore jamais exposées. Métro ligne 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau

©Hiroshi Sugimoto, oeuvre représentée ©Estate of Alberto Giacometti / ADAGP Paris 2024 © Succession Alberto Giacometti / ADAGP, Paris 2024