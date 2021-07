Acquin-Westbécourt église d' Acquin Acquin-Westbécourt, Pas-de-Calais Visite nocturne de l’église église d’ Acquin Acquin-Westbécourt Catégories d’évènement: Acquin-Westbécourt

15h: mise en route de la cloche. Parcours patrimonial de la chapelle du sacré coeur à l’église Sainte Pétronille en visite libre. Jeux de pistes pour les enfants dans l’église. 19h: visite nocturne commentée par une professionnelle du patrimoine Réception en costume d’époque. Action pour les scolaires le vendredi.

Inscription souhaitée

Visite libre ou commentée, venez à la découverte de l’église Sainte Pétronille église d’ Acquin Acquin Westbecourt Acquin-Westbécourt centre Pas-de-Calais

