Maison natale de Victor Hugo, le samedi 3 juillet à 18:00

À l’occasion de la 17e édition de la Nuit européenne des musées, venez (re)découvrir la Maison natale de Victor Hugo dans une ambiance nocturne. Pour la Nuit des musées, la Maison natale de Victor Hugo est en visite libre et gratuite jusqu’à 21h. Maison natale de Victor Hugo 140 Grande Rue 25000 Besançon Besançon Doubs

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T21:00:00

Maison natale de Victor Hugo Adresse 140 Grande Rue 25000 Besançon Ville Besançon