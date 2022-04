Visite nocturne de la Crypte de Saint Girons “Décrypte la Crypte” Hagetmau, 16 août 2022, Hagetmau.

Visite nocturne de la Crypte de Saint Girons “Décrypte la Crypte” La Crypte 789 avenue Corisande Hagetmau

2022-08-16 20:30:00 – 2022-08-16 La Crypte 789 avenue Corisande

Hagetmau Landes Hagetmau

7 7 EUR Véritable joyau de l’architecture et la sculpture romane, cet espace, autrefois rattaché à l’abbaye de Saint-Girons servait de lieu de méditation aux pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Jeux et accessoires de visite vous permettront de découvrir ce lieu unique dans une ambiance mystérieuse et sous un angle… inattendu !

Gilles ARROYO

