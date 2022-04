Visite nocturne de la Bourrine du Bois Juquaud Musée la Bourrine du Bois Juquaud Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Véritable bijou de l’histoire locale, abrité dans son écrin de verdure, la Bourrine vous accueille au cœur d’un site naturel protégé sur l’ancien cordon dunaire des Mathes. Venez découvrir un mode de vie simple et authentique rythmé par les saisons. Le temps d’une soirée, les bénévoles de l’association Les Amis de la Bourrine referont vivre les traditions locales. Vous trouverez sur place : *Restauration légère et buvette *animation musicale avec le groupe Acordance Visite libre du musée et de l’exposition _La coiffe, une histoire de femmes_ et visites flash au gré du site

Entrée libre

Une soirée pour remonter le temps Musée la Bourrine du Bois Juquaud 4 chemin du Bois Juquaud, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée, Pays de la Loire, France Saint-Hilaire-de-Riez Vendee

