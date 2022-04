Visite nocturne de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, 14 mai 2022 21:00, Luxeuil-les-Bains.

Nuit des musées Visite nocturne de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Samedi 14 mai, 21h00 Gratuit. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles.

La Basilique St-Pierre et St-Paul vous accueille pour une visite nocturne. Accompagné d’un guide-conférencier, remontez la grande histoire du plus ancien monument de Luxeuil et découvrez ses secrets !

Construite au XIIIe siècle, la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul était à l’origine l’église abbatiale de l’abbaye de Luxeuil. Aujourd’hui classé monument historique, cet impressionnant vaisseau de pierre déploie ses voûtes gothiques au cœur du centre historique de la cité thermale. A ne pas manquer : son grand orgue du XVIIe siècle au décor baroque foisonnant !

Free. On registration on 03 84 40 06 41 and on site within the limits of available places. Saturday 14 May, 21:00

Built in the 13th century, the Basilica of Saint Peter and Saint Paul was originally the abbey church of Luxeuil Abbey. Today listed as a historic monument, this impressive stone vessel has its Gothic vaults in the heart of the historic centre of the spa town. Not to be missed: its great 17th century organ with abundant baroque decoration!

Al caer la noche, la Basílica de San Pedro y San Pablo le da la bienvenida para una visita nocturna. ¡Acompañado de un guía-conferenciante, recorre la gran historia del monumento más antiguo de Luxeuil y descubre sus secretos!

• Gratis • Cita en la entrada de la Basílica • Horario: 21h • Duración: 1h

Gratuito. Previa inscripción en el 03 84 40 06 41 y en el lugar dentro de los límites de las plazas disponibles. Sábado 14 mayo, 21:00

Place Saint-Pierre, Luxeuil-les-Bains 70300 Luxeuil-les-Bains Bourgogne-Franche-Comté