Visite nocturne de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Visite nocturne de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, 14 mai 2022, Luxeuil-les-Bains. Visite nocturne de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul

Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, le samedi 14 mai à 21:00

Alors que la nuit tombe, la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul vous accueille pour une visite nocturne. Accompagné d’un guide-conférencier, remontez la grande histoire du plus ancien monument de Luxeuil et découvrez ses secrets ! • Gratuit • Rendez-vous devant l’entrée de la Basilique • Horaire : 21h • Durée : 1h

Gratuit. Sur inscription au 03 84 40 06 41 et sur place dans la limite des places disponibles.

La Basilique St-Pierre et St-Paul vous accueille pour une visite nocturne. Accompagné d’un guide-conférencier, remontez la grande histoire du plus ancien monument de Luxeuil et découvrez ses secrets ! Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Place Saint-Pierre, Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Adresse Place Saint-Pierre, Luxeuil-les-Bains Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône

Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Luxeuil-les-Bains Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luxeuil-les-bains/

Visite nocturne de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul 2022-05-14 was last modified: by Visite nocturne de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul 14 mai 2022 Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône