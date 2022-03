Visite nocturne de Clairac avec Janouille Clairac Clairac Catégories d’évènement: Clairac

Lot-et-Garonne

Visite nocturne de Clairac avec Janouille Clairac, 6 août 2022, Clairac. Visite nocturne de Clairac avec Janouille Clairac

2022-08-06 20:30:00 – 2022-08-06 22:00:00

Clairac Lot-et-Garonne EUR Comme lors des visites de l’été 2021 qui connurent un très grand succès, Janouille parcourra les rues, ruelles, places et escaliers de Clairac, accompagné de ses baladins, pour une (re)découverte du village, de son histoire, mêlant anecdotes et chansons.

A son habitude, il fera largement participer son public !

A son habitude, il fera largement participer son public ! © Société des amis de Clairac

