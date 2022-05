VISITE NOCTURNE CRYPTE – LA NUIT DES CATHEDRALES Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer

VISITE NOCTURNE CRYPTE – LA NUIT DES CATHEDRALES Boulogne-sur-Mer, 14 mai 2022, Boulogne-sur-Mer. VISITE NOCTURNE CRYPTE – LA NUIT DES CATHEDRALES 2 Rue de Lille Boulogne-sur-Mer

2022-05-14 – 2022-05-14

2 Rue de Lille Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Boulogne-sur-Mer Dans le cadre de la Nuit des Cathédrales, la crypte ouvre ses portes en nocturne pour accompagner le programme culturel et spirituel proposé dans la basilique par la paroisse et l’Association Cathédrale. Entrée libre de 19h00 à 23h00. crypte@ville-boulogne-sur-mer.fr +33 3 21 87 81 79 https://crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr/fr/ Dans le cadre de la Nuit des Cathédrales, la crypte ouvre ses portes en nocturne pour accompagner le programme culturel et spirituel proposé dans la basilique par la paroisse et l’Association Cathédrale. Entrée libre de 19h00 à 23h00. 2 Rue de Lille Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Boulogne-sur-Mer Autres Lieu Boulogne-sur-Mer Adresse 2 Rue de Lille Ville Boulogne-sur-Mer lieuville 2 Rue de Lille Boulogne-sur-Mer

VISITE NOCTURNE CRYPTE – LA NUIT DES CATHEDRALES Boulogne-sur-Mer 2022-05-14 was last modified: by VISITE NOCTURNE CRYPTE – LA NUIT DES CATHEDRALES Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 14 mai 2022

Boulogne-sur-Mer