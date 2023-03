Visite Nocturne Contée de Cardaillac avec Clément Bouscarel Cardaillac Catégories d’Évènement: Cardaillac

Visite Nocturne Contée de Cardaillac avec Clément Bouscarel, 1 août 2022, Cardaillac

2022-08-01 21:30:00

Lot 4.5 EUR Sur réservation à l’office de tourisme de Figeac jauge limitée

départ assuré pour un minimum de deux personnes Venez découvrir Cardaillac en nocturne accompagné par Clément Bouscarel !

Parcourez les ruelles du village-fort de Cardaillac, protégé par ses puissantes tours. Les récits réveilleront des souvenirs du Moyen Âge, qui sauront ici reprendre vie. service patrimoine Figeac

