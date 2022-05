Visite nocturne chez le poète Frédéric Mistral Musée Frédéric Mistral Maillane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le temps d’une soirée, venez découvrir l’ambiance du XIXe siècle. Dans chaque pièce de la maison vous assisterez à des scénettes représentant la vie d’autrefois, par le biais de lectures (poèmes, récits) chants, et musiques. Profitez également de l’atmosphère féérique qui règnera dans le jardin, en compagnie d’une artiste lyrique.

