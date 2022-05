Visite nocturne avec dîner-concert au jardin des nénuphars

Visite nocturne avec dîner-concert au jardin des nénuphars, 24 juillet 2022

2022-07-24 – 2022-07-24 EUR 39 39

Dîner-concert et promenade nocturne à la lueur des bougies réservée à la clientèle du restaurant à partir de 19h30. Menu obligatoire. Réservation conseillée. Tous les dimanches soir de juillet et août, venez découvrir l’univers enchanteur de Latour-Marliac à la lueur des bougies. Dîner-concert et promenade nocturne réservée à la clientèle du restaurant à partir de 19h30. Réservation conseillée. Découvrez l’aspect enchanté du jardin à la fin de la journée, lorsqu’il s’illumine, les grenouilles reprennent possession des lieux et les nénuphars nocturnes commencent à s’ouvrir.

dernière mise à jour : 2022-04-19

