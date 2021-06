Auxerre Auxerre Auxerre, Yonne Visite nocturne Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Visite nocturne Auxerre, 18 juin 2021-18 juin 2021, Auxerre. Visite nocturne 2021-06-18 – 2021-06-18 Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain

Auxerre Yonne Auxerre Visite monastique nocturne à l’Abbaye Saint-Germain. +33 3 86 18 02 90 Visite monastique nocturne à l’Abbaye Saint-Germain.

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Auxerre Adresse Abbaye Saint-Germain 2 Place Saint-Germain Ville Auxerre lieuville 47.80026#3.57186