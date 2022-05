Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq

Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq, 18 juillet 2022, . Visite nocturne aux chandelles au Château de Gaujacq

2022-07-18 – 2022-07-18 5 EUR Visite et illuminations du Château, costumes d’époques.

Profitez d’un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis, cet édifice tout à fait remarquable qu’est le Château de Gaujacq, classé Monument Historique.

Sur réservation. Profitez d’un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis, cet édifice tout à fait remarquable qu’est le Château de Gaujacq, classé Monument Historique. Visite et illuminations du Château, costumes d’époques.

Profitez d’un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis, cet édifice tout à fait remarquable qu’est le Château de Gaujacq, classé Monument Historique.

Sur réservation. dernière mise à jour : 2022-03-26 par OT Amou

Détails Autres Lieu Adresse lieuville