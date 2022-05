Visite nocturne aux chandelles, 12 juillet 2022, .

Visite nocturne aux chandelles

2022-07-12 21:00:00 – 2022-08-23 23:00:00

Le mardi soir, pendant les vacances d’été, tous les habitants du château se costument et accueillent les visiteurs pour une visite aux chandelles. Pas de comédiens professionnels ou de mise en scène extraordinaire, mais juste le plaisir de découvrir le château à la lueur des bougies et des torches, tel que le voyaient nos aïeux. Laissez-vous transporter dans l’histoire, le temps d’une douce soirée d’été, guidés par les lueurs des bougies et des flambeaux. Une visite qui séduira autant les adultes que les enfants…

Château de Gizeux

