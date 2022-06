Visite nocturne au Mémorial du Linge

Visite nocturne au Mémorial du Linge, 12 juillet 2022, . Visite nocturne au Mémorial du Linge



2022-07-12 22:00:00 – 2022-08-30 23:30:00 EUR Suivez les bénévoles de l’association à travers les méandres du champ de bataille et laissez-vous porter par la découverte insolite de ce lieu de combat de la guerre 14-18, au travers de reconstitutions sonores et d’éclairages ciblés du site. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas admis. Des lampes frontales pourront être mises à disposition des participants. Groupe de 20 personnes maximum. Visite nocturne des tranchées de la guerre 14-18 de ce lieu emblématique de combats. Suivez les bénévoles de l’association à travers les méandres du champ de bataille et laissez-vous porter par la découverte insolite de ce lieu de combat de la guerre 14-18, au travers de reconstitutions sonores et d’éclairages ciblés du site. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas admis. Des lampes frontales pourront être mises à disposition des participants. Groupe de 20 personnes maximum. dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville