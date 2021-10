Reims Reims Marne, Reims Visite nocturne au Manège de Reims Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Visite nocturne au Manège de Reims 2021-10-09 – 2021-10-09 Le cirque – Manège de Reims 2 Boulevard Général Leclerc

Reims Marne

Reims Marne — COMPLET — En petit groupe à la nuit tombée, invitez-vous dans l’obscurité du cirque et du théâtre, pour les visiter de manière ludique et aventureuse. Au cours de cette visite, équipés de lampes solaires, guidés par une voix, découvrez les Manège en mobilisant votre vue, votre ouïe, mais aussi votre toucher. Saisissez l’opportunité de traverser des espaces habituellement interdits au public et de vous initier à la manipulation d’un projecteur, afin de faire réapparaître la lumière. Une expérience unique qui vous fera découvrir le Manège sous un nouvel angle. RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DE CÉLINE GRUYER

c.gruyer@manege-reims.eu c.gruyer@manege-reims.eu +33 3 26 47 97 70 https://manege-reims.eu/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

