Visite Nocturne à Sens : Dans les pas de Lucien Cornet, le maire de la Belle Époque

2022-07-20 – 2022-07-20 EUR Il y a un siècle, en 1922, décédait Lucien Cornet qui depuis 1893 était à la tête de la ville de Sens. Un contemporain disait de lui qu’ « il a notamment fait construire un Hôtel de Ville, l’un des plus beaux de France, transformé l’entrée de la ville en élargissant le faubourg d’Yonne, obtenu la reconstruction du grand pont et transformé l’éclairage public ». Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Il y a un siècle, en 1922, décédait Lucien Cornet qui depuis 1893 était à la tête de la ville de Sens. Un contemporain disait de lui qu’ « il a notamment fait construire un Hôtel de Ville, l’un des plus beaux de France, transformé l’entrée de la ville en élargissant le faubourg d’Yonne, obtenu la reconstruction du grand pont et transformé l’éclairage public ». Rendez-vous à l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2022-05-09 par

