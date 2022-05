Visite Nocturne à Sens : Autour de la Fête du 14 Juillet

Visite Nocturne à Sens : Autour de la Fête du 14 Juillet, 13 juillet 2022.

Divers lieux de la ville permettent d'évoquer la Fête nationale à différentes époques : le boulevard Maupeou où fut célébrée avec faste la Fête de la Fédération le 14 juillet 1790, le Marché Couvert inauguré en grandes pompes le 15 juillet 1882, la Place Jean Jaurès avec une revue des troupes pleine de gravité le 14 juillet 1917… Rendez-vous à l'Office de Tourisme.

