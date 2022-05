Visite Nocturne à Sens : Au plaisir des papilles, 13 juillet 2022, .

Visite Nocturne à Sens : Au plaisir des papilles

2022-07-13 21:00:00 – 2022-07-13 23:00:00

EUR Parcourons le temps et l’espace à la découverte de menus prestigieux et de talents culinaires d’hier et d’aujourd’hui. De Saint Louis à Napoléon, de la bûchette sénonaise aux jeunes créateurs. Chefs étoilés et renaissance viticole. Rendez-vous à l’office de tourisme.

Parcourons le temps et l’espace à la découverte de menus prestigieux et de talents culinaires d’hier et d’aujourd’hui. De Saint Louis à Napoléon, de la bûchette sénonaise aux jeunes créateurs. Chefs étoilés et renaissance viticole. Rendez-vous à l’office de tourisme.

dernière mise à jour : 2022-05-09 par