Visite noctambule au Boulay Le Boulay, 6 août 2022, Le Boulay.

Visite noctambule au Boulay Le Boulay

2022-08-06 20:30:00 – 2022-08-06

Le Boulay Indre-et-Loire Le Boulay

8 EUR Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire Loire Touraine nEnvie d’une visite inédite en soirée ? Laissez-vous conduire à la lueur de lampions et découvrez des trésors du patrimoine d’une manière originale ! nSi le minerai de fer y était exploité bien auparavant, l’histoire du Boulay est documentée à partir du XIIe siècle. Son patrimoine est marqué par une architecture rurale en bois, typique de la Gâtine tourangelle, et plusieurs tuileries ayant fonctionné jusqu’au XIXe siècle. nRendez-vous devant l’église nRéservation obligatoire www.paysloiretouraine.fr

dernière mise à jour : 2022-05-14 par OFFICE CASTELRENAUDAIS