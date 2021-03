Visite Nemours historique, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Nemours.

Visite Nemours historique 2021-07-16 – 2021-07-16 Office de Tourisme du Pays de Nemours 28 rue Gautier 1er

Nemours Seine-et-Marne Nemours Seine-et-Marne

6 6 EUR

L’Office de Tourisme du Pays de Nemours et le Château-Musée vous proposent une visite découverte de la ville : en passant par son histoire et ses deux monuments emblématiques : le Château-Musée et l’église Saint Jean-Baptiste.

info@tourisme-paysdenemours.fr +33 1 64 28 03 95 http://www.tourisme-paysdenemours.fr/

