Sainte-Marguerite-sur-Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer, Seine-Maritime [Visite nature] Traces et empreintes au Cap d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer Catégories d’évènement: Sainte-Marguerite-sur-Mer

Seine-Maritime

[Visite nature] Traces et empreintes au Cap d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer, 9 octobre 2021, Sainte-Marguerite-sur-Mer. [Visite nature] Traces et empreintes au Cap d’Ailly 2021-10-09 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-09

Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime Sainte-Marguerite-sur-Mer Devenez détective nature en apprenant à lire et à observer les traces et empreintes des habitants du site naturel du Cap d’Ailly. N’oubliez pas de chaussez vos chaussures de rando et d’adapter votre tenue à la météo ! Devenez détective nature en apprenant à lire et à observer les traces et empreintes des habitants du site naturel du Cap d’Ailly. N’oubliez pas de chaussez vos chaussures de rando et d’adapter votre tenue à la météo ! enslittoral@seinemaritime.fr +33 2 32 81 68 70 https://www.seinemaritime.fr/vos-services/loisirs-tourisme/animations/sorties-nature-et-littoral-en-seine-maritime.html Devenez détective nature en apprenant à lire et à observer les traces et empreintes des habitants du site naturel du Cap d’Ailly. N’oubliez pas de chaussez vos chaussures de rando et d’adapter votre tenue à la météo ! dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Marguerite-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Sainte-Marguerite-sur-Mer Adresse Ville Sainte-Marguerite-sur-Mer lieuville 49.9105#0.96366