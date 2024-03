Visite nature. Sur la trace des animaux Brach, lundi 28 octobre 2024.

Visite nature. Sur la trace des animaux Brach Gironde

Venez pister les animaux, en découvrant les traces et indices qu’ils nous laissent. En effet, pour se repérer et marquer leur passage, les animaux laissent volontairement ou non des traces. Ces empreintes, crottes, poils sont de vrais indices et permettent aux naturalistes de déterminer la présence d’espèces. Nous vous apprendrons également à utiliser des pièges photos pour capturer des scènes de vie des animaux.

Vous serez accompagnés d’un guide du CPIE.

La tenue adaptée sur la sortie Apporter chaussures fermées, eau et des vêtements adaptés aux conditions climatiques. Pantalon recommandé. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-28 14:00:00

fin : 2024-10-28 16:00:00

Brach 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine

