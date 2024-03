Visite nature. Ruisseaux et Esteys à vélo Moulis-en-Médoc, mercredi 22 mai 2024.

Visite nature. Ruisseaux et Esteys à vélo Moulis-en-Médoc Gironde

Profitez d’une balade à vélo pour découvrir les réseaux hydrographiques de Moulis-en Médoc. Quelles différences entre Jalles , Esteys et Ruisseaux . Ces trames bleues sont essentielles pour la vie et le déplacement des espèces aquatiques. Des étapes nous permettront d’apprécier la flore et la faune de ces espaces sensibles.

Vous serez accompagnés d’un guide naturaliste du CPIE.

La tenue adaptée sur la sortie Porter chaussures fermées, eau et des vêtements adaptés aux conditions climatiques. Pantalon recommandé. Apporter votre vélo. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22 16:00:00

Parking de la l’église

Moulis-en-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine

