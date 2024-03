Visite nature. Réveil de la nature Saumos, samedi 27 avril 2024.

L’aube et le moment idéal pour observer et écouter la nature. Les chants des oiseaux, le bruit des arbres, la lumière du soleil… font de ce moment, un instant calme et apaisant. Accompagnés d’un guide naturaliste, observez et apprenez à reconnaitre certaines espèces qui se réveillent de la forêt.

Vous serez accompagnés d’un guide naturaliste du CPIE.

La tenue adaptée sur la sortie

Apporter chaussures fermées, eau et des vêtements adaptés aux conditions climatiques. Pantalon recommandé. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 08:00:00

fin : 2024-04-27 10:00:00

Parking de la l’église

Saumos 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine

