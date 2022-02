Visite nature – L’hiver des vignes Saint-Cannat, 6 mars 2022, Saint-Cannat.

Visite nature – L’hiver des vignes D7n Château de Beaupré Château de Beaupré Saint-Cannat

2022-03-06 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-06 17:00:00 17:00:00 D7n Château de Beaupré Château de Beaupré

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Saint-Cannat

35 35 Approchez-vous des vignes, regardez-les de plus près… Entre les rangées, de parcelles en parcelles, suivez le guide !



Pour finir, votre guide vous fait visiter le chai à barriques et la vinothèque, où vous pourrez vous détendre autour d’une petite planche apéritive composée des tartinables du Mas Bottero de Saint-Cannat et des biscuits ‘Marie Douceurs’ de la Roque d’Anthéron.



Inclus :

➜ Une balade commentée au cœur des vignes

➜ Une dégustation animée de 5 vins du domaine

➜ un petit apéritif tartinable par “le Mas Bottero” et “Marie Douceurs”



Durée : Environ 1h30 à 2h.

Lors de cette animation, profitez d’une balade commentée et instructive entre les parcelles de grenache, de syrah, de cabernet sauvignon. En cours de visite, une dégustation animée des vins du domaine vous attend dans un lieu resté secret…

boutique@beaupre.fr +33 4 42 57 33 59 https://www.beaupre.fr/%C3%A9v%C3%A8nements

Approchez-vous des vignes, regardez-les de plus près… Entre les rangées, de parcelles en parcelles, suivez le guide !



Pour finir, votre guide vous fait visiter le chai à barriques et la vinothèque, où vous pourrez vous détendre autour d’une petite planche apéritive composée des tartinables du Mas Bottero de Saint-Cannat et des biscuits ‘Marie Douceurs’ de la Roque d’Anthéron.



Inclus :

➜ Une balade commentée au cœur des vignes

➜ Une dégustation animée de 5 vins du domaine

➜ un petit apéritif tartinable par “le Mas Bottero” et “Marie Douceurs”



Durée : Environ 1h30 à 2h.

D7n Château de Beaupré Château de Beaupré Saint-Cannat

dernière mise à jour : 2022-02-22 par