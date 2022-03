Visite Nature « Les pollinisateurs sauvages » Jardin de l’An Mil à nos jours Rilhac-Lastours Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Jardin de l’An Mil à nos jours, le dimanche 5 juin à 14:30

Visite Nature sur le thème des pollinisateurs sauvages animée par Chloé Pellerin : Découvrez aux côtés de Chloé Pellerin et à travers le jardin de l’An Mil la relation entre les insectes pollinisateurs et les fleurs qui ornent nos jardins. Rendez-vous à l’entrée du Jardin de l’An Mil de Lastours. Gratuit. Tout public. Sur réservation. Places limitées. Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de tourisme à tout moment : [www.tourisme-nexon-chalus.fr](http://www.tourisme-nexon-chalus.fr) rubrique boutique/billetterie – ou au 05 55 58 28 44 aux horaires d’ouverture.

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00

