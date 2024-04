Visite nature : les 5 sens au jardin de Galiot Château d’Assier Assier, samedi 1 juin 2024.

Visite nature : les 5 sens au jardin de Galiot Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 10h30 Château d’Assier Tarifs : 4 € +26 ans et gratuit -26 ans / Matériel : n’hésitez pas à apporter vos propres jumelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Le jardin de Galiot se transforme au fil des saisons. Afin de mieux mesurer toutes les richesses qu’il abrite, végétales et animales, vous devrez mobiliser vos 5 sens…

Une animation en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux d’Occitanie.

Château d’Assier Château d’Assier, 46320 Assier Assier 46320 Lot Occitanie 05 65 40 40 99 https://www.chateau-assier.fr/ https://www.facebook.com/chateauassier;https://www.instagram.com/chateauassier/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 40 40 99 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 65 34 06 25 »}] Visitez le château d’un compagnon d’armes du roi François Ier, Galiot de Genouillac. Ses vestiges au riche décor, superbement restaurés, témoignent d’une construction parmi les plus belles de son temps, fastueuse et représentative de tous les standards de la première Renaissance française. Depuis 2020, le site abrite un jardin participatif conçu selon les principes de la permaculture et de l’auto-suffisance avec l’association Juin Jardins. Sept ateliers au jardin sont organisés chaque année. Le monument est également un refuge LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et propose à ce titre des animations nature toute l’année. EN VOITURE

De Figeac : N 140 sur 16 km vers Brive, puis D 653 jusqu’à Assier

EN TRAIN

Gare de Figeac

Gare d’Assier

PARKING

Vous trouverez de nombreuses places de stationnement gratuites à proximité du monument ou dans le village.

©Mathias Roth