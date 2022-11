Visite Nature/Jardins (Tout Public) Lémeré Lémeré Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2023-04-09 15:30:00 – 2023-05-07 16:30:00

Indre-et-Loire Lémeré EUR Profitez des jardins du Rivau pour « (re)veiller » vos sens ! Une balade au cœur des 15 jardins de contes de fées pour apprécier l’extraordinaire diversité des floraisons et découvrir les bienfaits de la Nature. Profitez des jardins du Rivau pour « (re)veiller » vos sens ! Une balade au cœur des 15 jardins de contes de fées pour apprécier l’extraordinaire diversité des floraisons et découvrir les bienfaits de la Nature. info@chateaudurivau.com +33 2 47 95 77 47 https://www.chateaudurivau.com/fr/ chateaudurivau

