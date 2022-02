[Visite nature] Entre terre et mare Rouxmesnil-Bouteilles Rouxmesnil-Bouteilles Catégories d’évènement: Rouxmesnil-Bouteilles

Seine-Maritime

[Visite nature] Entre terre et mare Rouxmesnil-Bouteilles, 16 février 2022, Rouxmesnil-Bouteilles. [Visite nature] Entre terre et mare Rue du champ de courses RDV sur la parking de la Mairie Rouxmesnil-Bouteilles

2022-02-16 – 2022-02-16 Rue du champ de courses RDV sur la parking de la Mairie

Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime Rouxmesnil-Bouteilles En compagnie de Grégory, guide-nature, partez à la rencontre de Rouxmesnil-Bouteilles et découvrez de manière ludique les trésors naturels de la commune et sa grande diversité de paysages. Au programme : nature ordinaire, bois de Rosendal, plantes exotiques envahissantes, entre terre et mare Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

Port du masque obligatoire et respect des distances physiques pendant le parcours. En compagnie de Grégory, guide-nature, partez à la rencontre de Rouxmesnil-Bouteilles et découvrez de manière ludique les trésors naturels de la commune et sa grande diversité de paysages. Au programme : nature ordinaire, bois de Rosendal, plantes… En compagnie de Grégory, guide-nature, partez à la rencontre de Rouxmesnil-Bouteilles et découvrez de manière ludique les trésors naturels de la commune et sa grande diversité de paysages. Au programme : nature ordinaire, bois de Rosendal, plantes exotiques envahissantes, entre terre et mare Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

Port du masque obligatoire et respect des distances physiques pendant le parcours. Rue du champ de courses RDV sur la parking de la Mairie Rouxmesnil-Bouteilles

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Rouxmesnil-Bouteilles, Seine-Maritime Autres Lieu Rouxmesnil-Bouteilles Adresse Rue du champ de courses RDV sur la parking de la Mairie Ville Rouxmesnil-Bouteilles lieuville Rue du champ de courses RDV sur la parking de la Mairie Rouxmesnil-Bouteilles Departement Seine-Maritime

[Visite nature] Entre terre et mare Rouxmesnil-Bouteilles 2022-02-16 was last modified: by [Visite nature] Entre terre et mare Rouxmesnil-Bouteilles Rouxmesnil-Bouteilles 16 février 2022 Rouxmesnil-Bouteilles seine-maritime

Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime