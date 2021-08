Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer, Seine-Maritime [Visite nature] Découverte ornithologique en Basse Vallée de la Scie Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer Catégories d’évènement: Hautot-sur-Mer

Hautot-sur-Mer Seine-Maritime La Basse vallée de la Scie abrite une variété d'oiseaux importante, liée au littoral, aux mares et aux prairies humides qui constituent cette nouvelle zone refuge. N'oubliez pas vos jumelles !

Détails Catégories d’évènement: Hautot-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Hautot-sur-Mer Adresse Ville Hautot-sur-Mer lieuville 49.90178#1.03673