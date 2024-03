Visite nature. Découverte des papillons de jour et de nuit Brach, samedi 29 juin 2024.

Découverte des papillons.

Introduction au taxon des lépidoptères (papillons de jour et de nuit). Mise en avant des différences entre les deux modes de vie,

Observation et identification. Identification et détermination des différents papillons de notre région.

Vous serez accompagnés d’un guide naturaliste de la LPO

La tenue adaptée sur la sortie Bonnes chaussures, bouteille d’eau, jumelles, vêtements adaptés aux conditions climatiques Lampes torches pour les animations de nuit. 5 5 EUR.

Début : 2024-06-29 20:30:00

fin : 2024-06-29 22:30:00

Brach 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine

