Visite nature de l’Agglo : Les Sources de la Somme Fonsomme Fonsomme Catégories d’évènement: Aisne

Fonsomme

Visite nature de l’Agglo : Les Sources de la Somme Fonsomme, 3 avril 2022, Fonsomme. Visite nature de l’Agglo : Les Sources de la Somme Fonsomme

2022-04-03 – 2022-04-03 12:00:00

Fonsomme Aisne Fonsomme En 2022, les animateurs du Parc d’Isle vous font sortir une nouvelle fois des sentiers battus. Découvrez les sources de la Somme.

Une visite guidée gratuite mensuelle, organisée par l’Agglo du Saint-Quentinois.

