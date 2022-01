Visite nature de l’Agglo : Les marais d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne Les animateurs du Parc d’Isle vous font sortir des sentiers battus lors de cette visite nature.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine naturel remarquable à préserver au cœur de notre territoire : le Marais d’Isle. Le dimanche 6 février de 10h à 12h.

