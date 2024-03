Visite nature. A la rencontre des insectes Moulis-en-Médoc, mercredi 15 mai 2024.

Découverte des insectes pollinisateurs. Présentations des insectes, de leurs rôles et leurs habitats de manière ludique et pédagogique.

Mise en situation et observation sur le terrain.

Apprentissage à l’observation et à la détermination des pollinisateurs avec du matériel de terrain.

Vous serez accompagnés d’un guide de la LPO.

La tenue adaptée sur la sortie Bonnes chaussures, bouteille d’eau et vêtements adaptés aux conditions climatiques. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 14:00:00

fin : 2024-05-15 16:00:00

Parking de la l’église

Moulis-en-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine

