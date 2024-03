Visite nature. A la découverte du Bram du Cerf Listrac-Médoc, vendredi 27 septembre 2024.

Visite nature. A la découverte du Bram du Cerf Listrac-Médoc Gironde

Au cœur de la forêt de Gironde, venez vivre une expérience unique en pleine nature. Embarquez, pour une soirée d’immersion sensorielle. Écoutez les bruits de la nuit, les animaux sortent de l’obscurité. Découvrez entre autres le brame du cerf. En effet, entre Septembre et Octobre, au crépuscule, le cerf mâle émet des cris rauques pour impressionner et tenter de séduire les femelles. Dans le noir et sans un bruit découvrez ce spectacle mettant tous vos sens en éveils.

Vous serez accompagnés d’un guide du CPIE.

La tenue adaptée sur la sortie Apporter chaussures fermées, eau et des vêtements adaptés aux conditions climatiques. Pantalon recommandé. Lampe torche / frontale recommandée. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-27 20:30:00

fin : 2024-09-27 22:30:00

Parking de la l’église

Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Visite nature. A la découverte du Bram du Cerf Listrac-Médoc a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Médoc Plein Sud