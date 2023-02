[Visite nature] A la découverte de Martin-Eglise, 18 mars 2023, Martin-Église .

[Visite nature] A la découverte de Martin-Eglise

RDV parking Place Mayenne Martin-Église Seine-Maritime

2023-03-18 – 2023-03-18

Martin-Église

Seine-Maritime

En compagnie de Grégory, guide-nature, partez à la rencontre de Martin-Eglise et découvrez de manière ludique les trésors naturels de la commune et sa grande diversité de paysages

Au programme : nature ordinaire, église, plantes exotiques envahissantes, parcelle Gréboval, trame verte et bleue (projet Grenelle de l’Environnement)…

En compagnie de Grégory, guide-nature, partez à la rencontre de Martin-Eglise et découvrez de manière ludique les trésors naturels de la commune et sa grande diversité de paysages

Au programme : nature ordinaire, église, plantes exotiques envahissantes, parcelle Gréboval, trame verte et bleue (projet Grenelle de l’Environnement)…

Martin-Église

dernière mise à jour : 2023-02-17 par