Visite naturaliste Natterra : Etretat à marée basse en famille Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Seine-Maritime

Visite naturaliste Natterra : Etretat à marée basse en famille Étretat, 11 février 2022, Étretat. Visite naturaliste Natterra : Etretat à marée basse en famille Étretat

2022-02-11 11:30:00 11:30:00 – 2022-02-11 13:00:00 13:00:00

Étretat Seine-Maritime Étretat Accompagné d’un guide naturaliste, vous observez la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en passant dans les falaises. Les enfants s’amuseront à mieux connaître en cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les réponses à leurs questions sur les richesses naturelles d’Etretat. Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille (à partir de 3 ans). Prévoir une lampe de poche, des bottes et une tenue vestimentaire adaptée à la météo. Durée de la sortie : 1h30

Distance parcourue : 3 km

Tarif : Forfait de 75 euros à partir de 2 et jusqu’à 7 personnes/famille. Réservation par mail : cyriaque@natterra.fr

ou par téléphone : 06 82 77 87 55 Étretat

