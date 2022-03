Visite naturaliste du site antique : découvrez la richesse de la biodiversité Pôle archéologique départemental-MuséAl Alba-la-Romaine Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine

Ardèche

Visite naturaliste du site antique : découvrez la richesse de la biodiversité Pôle archéologique départemental-MuséAl, 14 mai 2022, Alba-la-Romaine. Visite naturaliste du site antique : découvrez la richesse de la biodiversité

Pôle archéologique départemental-MuséAl, le samedi 14 mai à 15:00

Le temps d’une balade sur le site antique, venez découvrir la richesse de la biodiversité, en particulier celle que l’on peut retrouver dans son assiette. En partenariat avec Hélèvne Pillot, des Jardins Oubliés.

Sur réservation

Venez découvrir la richesse de biodiversité sur le site antique d’Alba-la-Romaine Pôle archéologique départemental-MuséAl Quartier Saint Pierre, 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France Alba-la-Romaine Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine, Ardèche Autres Lieu Pôle archéologique départemental-MuséAl Adresse Quartier Saint Pierre, 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Alba-la-Romaine lieuville Pôle archéologique départemental-MuséAl Alba-la-Romaine Departement Ardèche

Pôle archéologique départemental-MuséAl Alba-la-Romaine Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alba-la-romaine/

Visite naturaliste du site antique : découvrez la richesse de la biodiversité Pôle archéologique départemental-MuséAl 2022-05-14 was last modified: by Visite naturaliste du site antique : découvrez la richesse de la biodiversité Pôle archéologique départemental-MuséAl Pôle archéologique départemental-MuséAl 14 mai 2022 Alba-la-Romaine Pôle archéologique départemental-MuséAl Alba-la-Romaine

Alba-la-Romaine Ardèche