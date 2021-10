Sully-sur-loire Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire Visite “mystère au château” Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire

Visite “mystère au château” Château de Sully-sur-Loire, 30 octobre 2021, Sully-sur-loire. Visite “mystère au château”

Château de Sully-sur-Loire, le samedi 30 octobre à 18:00

Le 30 octobre 2021 risque de rester gravé dans les mémoires. Beaucoup ignorent encore ce qu’il va se passer et pourtant, au château de Sully-sur-Loire, Sylvie la directrice, est ravie de vous accueillir pour une soirée exceptionnelle d’inauguration des tentures de Psyché. Toute l’équipe s’est pliée en quatre pour cet événement historique. Entre Jean-Thomas, Hermione, Aurianne et Fred, ces protagonistes vous ouvre les portes du château à la nuit tombée ! Et cette nuit, particulièrement, une ambiance pesante plane sur le château. Espérons que tout se passera comme prévu… Venez vivre une expérience immersive au plus près des comédiens de cette histoire troublante. A leurs contacts, soyez prêt à attraper le moindre indice. Spectateur actif, vous aurez peut-être un rôle dans cette histoire.

Voir https://www.chateausully.fr/

“Mystère au château”, une visite théâtralisée immersive et participative Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Sully-sur-Loire Autres Lieu Château de Sully-sur-Loire Adresse Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Ville Sully-sur-loire lieuville Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire