Visite « Mystère au château »

2022-10-29 18:00:00 – 2022-10-29 21:00:00 – par la compagnie Cartel – Le 28 mai 2022 risque de rester gravé dans les mémoires. Beaucoup ignorent encore ce qu’il va se passer et pourtant, au château de Sully-sur-Loire, Sylvie la directrice, est ravie de vous accueillir pour une soirée exceptionnelle d’inauguration des tentures de Psyché. Toute l’équipe s’est pliée en quatre pour cet événement historique. Entre Jean-Thomas, Hermione, Aurianne et Fred, ces protagonistes vous ouvre les portes du château en cette fin de journée ! Espérons que tout se passera comme prévu…

Venez vivre une expérience immersive au plus près des comédiens de cette histoire troublante. A leurs contacts, soyez prêt à attraper le moindre indice. Spectateur actif, vous aurez peut-être un rôle dans cette histoire afin de dénouer le vrai du faux. « Mystère au château », une visite théâtralisée immersive et participative

