Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, le samedi 23 avril à 15:30

Venez profiter de cette visite où s’entremêle musique et histoire de l’art. Le PESMD (Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse) accompagne l’imaginaire de notre exposition temporaire Contes au Pays d’Arcadie. Celle-ci à travers plusieurs oeuvres selectionnées met en lumière cet endroit idyllique, rêvé et représenté par de nombreux artistes. N’hésitez pas à nous rejoindre pour profiter de cet instant hors du temps. Samedi 23 avril à 15h30.

Entrée du musée + 1€. Gratuit avec la carte jeune. Sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Visite mêlant commentaires d’histoire de l’art et musique française du début du XXe siècle. Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

2022-04-23T15:30:00 2022-04-23T16:45:00

