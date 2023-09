Visite musicale : l’agriculture paysanne à travers les âges et les continents La Ferme de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite musicale : l’agriculture paysanne à travers les âges et les continents La Ferme de Paris Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 15h30 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 5 ans. gratuit

Les bibliothécaires de la Médiathèque Musicale de Paris vous donnent à nouveau rendez-vous à la Ferme de Paris pour partager leur travail de recherche de musique et chants de travaux agricoles à travers les âges et les continents. Du Japon des années

30 à l’Afrique centrale d’aujourd’hui en passant par l’Éthiopie ou la France

des années 50, c’est à un tour d’horizon des chants et musiques liées aux

labours, aux semences, aux moissons, à chaque aspect de l’agriculture paysanne

à travers le monde que vous êtes conviez. Cette activité

ethnomusicologique s’appuiera sur des extraits audio souvent rares et

étonnants, des visuels et des anecdotes glanés par la Médiathèque Musicale et

la Ferme de Paris. Rendez-vous pour une balade itinérante à la Ferme

de Paris le samedi 7 octobre de 15h30 à 17h. L’activité ne nécessite pas d’inscription, elle aura lieu en continu. Il est possible

de rejoindre à la balade à n’importe quelle étape. La Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/la-ferme-de-paris-6597 lafermedeparis@paris.fr https://www.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.facebook.com/LaFermedeParis/ https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/

