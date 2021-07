Visite musicale du village : Pernand en chanson ! Maison Jacques Copeau, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pernand-Vergelesses.

Visite musicale du village : Pernand en chanson !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Jacques Copeau

Visite musicale du village : Pernand en chanson ! **Samedi et dimanche :** Durée : 1h Horaires : 14h / 15h30 / 17h (Dimanche – 11h / 14h / 15h30 / 17h) Nombre de participants : 20 personnes maximum Ballade en chansons dans le village à la recherche du temps perdu, animée par la chorale éphémère de Pernand-Vergelesses, dirigée par Juliette Robert, avec la complicité de l’association Pernand-Passionnément. De maisons en chansons, la chorale d’enfants et d’adultes part à la découverte du patrimoine vocal de Pernand, des poèmes de Greame Allwright à Jean-Villard Gilles, etc.

Gratuit. Pour plus de renseignements et les réservations obligatoires : maisonjacquescopeau@gmail.com / 03 80 22 17 01

Balade au coeur d’un des plus beaux villages du vignoble bourguignon est un incontournable

Maison Jacques Copeau 4 rue Jacques Copeau 21420 Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00