Visite musicale du musée du Grès de Saint-Amand-en-Puisaye Musée du Grès Saint-Amand-en-Puisaye

Visite musicale du musée du Grès de Saint-Amand-en-Puisaye Dans le cadre de la Nuit européenne des musées le samedi 18 mai 2024, une visite musicale des collections du musée du Grès sera proposée à tous. Samedi 18 mai, 19h00, 20h30 Musée du Grès Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées le samedi 18 mai 2024, une visite musicale des collections du musée du Grès sera proposée à tous.

Mathieu Lamouroux, altiste de l’ensemble Les Concerts Historiques, vous proposera une immersion sonore dans l’univers du grès créant un dialogue entre les œuvres et la musique, entre histoire et actualité, entre tradition et modernité. Idylles, suite et sonates se succéderont dans les salles au rythme de l’alto de Mathieu Lamouroux, altiste reconnu et apprécié qui se produit régulièrement en France, en Suisse et en Allemagne. Installé depuis plusieurs années dans la Nièvre, il y développe une offre musicale variée (concerts, événements musicaux, médiation musicale) de très grande qualité à destination de tous les publics.

Musée du Grès Château, 58310 SAINT AMAND EN PUISAYE Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0386396372 »}]

© Mathieu Lamouroux