### Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie musicale de Guebwiller au XIXe siècle, sans avoir jamais osé croire qu’elle existait. Et pourtant… Le parcours guidé commence à la Neuenbourg : il donne à découvrir le dynamisme et la richesse de la vie culturelle à Guebwiller au XIXe siècle grâce à l’exposition temporaire Renc’Art. On y découvre une bourgeoisie industrielle sensible aux arts, soucieuse de faire sortir la musique de la sphère privée, suivant ses valeurs philanthropiques. Des anecdotes croustillantes seront distillées jusqu’à un moment musical qui sera donné dans la nef des Dominicains.

Gratuit. Réservation obligatoire, à partir du 1er septembre 2021 : au guichet (du mardi au vendredi, de 14h à 17h), au 34 rue des Dominicains – 68500 Guebwiller.

